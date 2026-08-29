Celebrati i funerali di Tania Terrin | Il parroco: "La prima responsabile è la politica"

"La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni anti-violenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti", ha detto don Peron durante l'omelia. Il parroco ha rivolto un appello anche alla giustizia: "Pretendiamo maggiore attenzione da parte della giustizia - ha aggiunto - che sappia applicare e non soltanto generare ulteriori mezzi repressivi. Serve una rete che dobbiamo tessere insieme, una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza".