16 novembre 2021 16:44

Falcone e Borsellino sulle monete da 2 euro per il 30esimo anniversario della scomparsa

Nel 2022, verrà emessa una moneta commemorativa a circolazione ordinaria da 2 euro per rendere omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 30esimo anniversario della loro scomparsa. E' quanto stabilito da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 9 novembre in Gazzetta Ufficiale. Disegnato da Valerio De Seta, il ritratto sulla moneta si ispira alla fotografia di Tony Gentile. In alto, ad arco, la scritta "Falcone-Borsellino; sotto, le date "1992 2022", rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l'acronimo della Repubblica italiana "RI"; a destra "R", identificativo della Zecca di Roma; a sinistra "VdS", sigla dell’autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea. Ne verranno coniati in tutto tre milioni di esemplari. Le monete, destinate alla circolazione ordinaria, hanno corso legale dal 2 gennaio 2022.