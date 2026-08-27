Eboli, incendio in una palazzina: in dieci salgono sul tetto per salvarsi

© Ansa
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Paura a Eboli, nel Salernitano, per un incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 27 agosto nella mansarda di una palazzina di tre piani, situata sopra un ristorante della zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile, come mostra una foto diffusa dai vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti e le fiamme sono state domate in breve tempo.