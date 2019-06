Due Giugno nel Salento con grandinata: scatti da... brividi

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un 2 Giugno di sorprese, meteorologicamente parlando, per l'Italia. Se al Nord si boccheggia con il primo sole estivo, il Salento è stato interessato da una violenta grandinata. In particolare, a Sterlatia, nel Leccese, chicchi ghiacciati hanno imbiancato in poco tempo la cittadina. A raccogliere le immagini dello straordinario evento atmosferico che ha colpito la località ci ha pensato la Pro Loco, che poi le ha pubblicate sulla sua pagina Facebook. Una galleria di scatti da... brrrividi