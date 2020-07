Una domenica di luglio tra spiagge cittadine e una Capitale deserta

clicca per guardare tutte le foto della gallery

In una giornata di caldo intenso centinaia di milanesi hanno deciso di affollare la spiaggia cittadina dell'Idroscalo. C'è chi si è steso su lettini e asciugamani per prendere il sole e chi ha preferito fare una nuotata tra le restrizioni imposte dal coronavirus. A Roma qualche turista si è avventurato tra le strade deserte per ammirare i monumenti della Capitale, approfittando dell'assenza dei romani che hanno preferito le spiagge di Ostia e Fregene.