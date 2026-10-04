Dolomiti, enorme frana si stacca dalla Tofana di Dentro

Proprio nel momento in cui si è verificata la frana, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava completando il recupero di un'escursionista di 52 anni di Limana. La donna si era procurata una distorsione a un ginocchio mentre percorreva la via normale alla Tofana di Rozes ed è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso. Dopo aver trasportato l'escursionista all'ospedale Codivilla, l'eliambulanza ha imbarcato due soccorritori della Guardia di finanza di Cortina per effettuare un sorvolo dell'area interessata dalla frana. Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino, la presenza di una grande quantità di polveri ancora sospese nell'aria ha impedito all'elicottero di raggiungere l'area interessata.