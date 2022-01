08 gennaio 2022 14:06

Deturpata in Sicilia la Scala dei Turchi, Musumeci: "Atto vile di vandalismo"

Hanno usato dell'intonaco rosso per deturpare la splendida Scala dei Turchi, sulla costa siciliana di Realmonte (Agrigento). Un atto vandalico sul quale la Procura di Agrigento ha subito aperto un'inchiesta a carico di ignoti per danneggiamento di beni di valore paesaggistico. "La splendida scogliera di marna bianca, attrazione per i visitatori di tutto il mondo, è stata deturpata - ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci -. Condanniamo gli autori di tale gesto vigliacco, un oltraggio non solo a un bene paesaggistico di rara bellezza, ma anche all'immagine della nostra Isola".