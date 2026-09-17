Delitto di Garlasco, nuovo look per Andrea Sempio

Andrea Sempio si è presentato a Roma con un nuovo look all'ultimo summit con i legali prima della fine dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Completamente rasato, il 38enne, indagato nell'ambito della nuova inchiesta per l'omicidio volontario aggravato di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, si è diretto verso la stazione senza rispondere alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se si sentiva tranquillo. Sorridente e sereno, Sempio ha solo risposto: "Non rilascio dichiarazioni".