Covid, gran folla nelle città: da Roma a Milano, da Napoli a Torino

Grande folla in molte città italiane nell'ultima domenica di febbraio dal sapore primaverile. Da Milano a Roma, da Napoli a Torino, la gente si è riversata per le strade del centro e nei parchi per godersi la bella giornata. A poco sono valse quindi le esortazioni a evitare di uscire di casa dopo la risalita dei contagi negli ultimi giorni. Molte le immagini postate sui social in cui si vedono assembramenti in diverse località, da Nord a Sud.