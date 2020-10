Coronavirus, insieme alla Croce Rossa in servizio nell'hinterland milanese

Un’ambulanza del comitato di Sesto San Giovanni nel corso di un servizio serale per il trasporto di pazienti positivi. Tra una chiamata e l'altra il personale si sottopone al processo di sanificazione del mezzo e alla vestizione con gli indumenti protettivi, dalla tutta alla visiera. L’equipaggio non ha fatto altro che rispondere a una chiamata dopo l’altra, perché oltre al Covid-19 non mancano tantissime altre situazioni di infortuni e patologie gravi. Ogni volta i volontari devono comportarsi come se si trovassero potenzialmente in presenza di persone contagiate.