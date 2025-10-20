Logo Tgcom24
Cronaca
dopo agonia di 20 giorni

Chi era Milena Mancini, imprenditrice italiana morta a Istanbul

Si era sottoposta a un intervento di liposuzione nella capitale turca

20 Ott 2025 - 14:47
5 foto

Milena Mancini, 50 anni, era un'agente immobiliare di Frosinone e figlia di Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigenti di Indexa Spa, azienda specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. Proveniva da una famiglia di rilievo: la sorella Rita è una biologa di fama che esercita a Roma e insegna all'Università La Sapienza, mentre l'altra sorella, Sara, ha gestito una gelateria a Isola del Liri. Madre di due figlie, Milena Mancini si era recata a Istanbul per sottoporsi a un intervento di liposuzione