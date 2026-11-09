Cancellato il murale in memoria del 7 ottobre di aleXsandro Palombo

È stato cancellato il murale "7 October" di aleXsandro Palombo, realizzato lo scorso 7 ottobre 2026 su una parete adiacente alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, in via Palestro, nel terzo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. L'opera, dedicata a Noa Argamani e Avinatan Or, rapiti durante l'assalto al Nova Music Festival del 7 ottobre 2023, è stata rimossa a meno di un mese dalla sua realizzazione. L'intervento ha interessato l'intera superficie muraria, ridipinta di bianco, cancellando ogni traccia visibile del murale.