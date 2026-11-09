Cancellato il murale in memoria del 7 ottobre di aleXsandro Palombo

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Imbiancata la parete accanto alla Galleria d'Arte Moderna in via Palestro. L'opera raffigurava la separazione di una coppia durante l'attacco al Nova Music Festival
È stato cancellato il murale "7 October" di aleXsandro Palombo, realizzato lo scorso 7 ottobre 2026 su una parete adiacente alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, in via Palestro, nel terzo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. L'opera, dedicata a Noa Argamani e Avinatan Or, rapiti durante l'assalto al Nova Music Festival del 7 ottobre 2023, è stata rimossa a meno di un mese dalla sua realizzazione. L'intervento ha interessato l'intera superficie muraria, ridipinta di bianco, cancellando ogni traccia visibile del murale.
La parete si trova accanto alla Galleria d'Arte Moderna, museo civico ospitato nel complesso monumentale di Villa Reale, di proprietà del Comune di Milano, per il quale sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'imbiancatura solleva interrogativi su chi abbia autorizzato o materialmente eseguito i lavori e sulle ragioni della cancellazione di un'opera dedicata alla memoria delle vittime del 7 ottobre.
Il murale raffigurava Noa trascinata via su una motocicletta mentre tendeva il braccio verso Avinatan, catturato e condotto nella direzione opposta. Tra i due, Palombo aveva lasciato un ampio spazio vuoto, simbolo della violenza della separazione.
La rimozione arriva in una Milano attraversata dalle polemiche sul gemellaggio con Tel Aviv, al centro negli ultimi mesi di un confronto politico a Palazzo Marino, e segue precedenti episodi di vandalismo contro opere dell'artista dedicate alla memoria della Shoah. Lo scorso luglio, il murale "Memory Is No Longer Enough", dedicato ad Anna Frank e Primo Levi e realizzato sulla parete della Caserma Montello, era stato vandalizzato da ignoti con la scritta "Coloni sionisti nazisti".