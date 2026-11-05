Israele, si spezza già l'alleanza di Benjamin Netanyahu: gli ultraortodossi non esprimono candidato premier

Durante le consultazioni, i rappresentanti degli ultraortodossi hanno chiarito che il loro sostegno a qualsiasi futuro governo dipenderà da una legislazione che preservi l'esenzione dal servizio militare per gli studenti delle yeshiva. Il partito, che è stato parte integrante del governo fino al luglio 2025 e lo ha poi sostenuto dall'esterno, ha così almeno ufficialmente interrotto l'alleanza di lunga data con Benjamin Netanyahu. Sottraendogli i suoi 7 seggi. E proponendosi per il momento come ago della bilancia, parallelamente ai partiti arabi per lo sfidante Gadi Eisenkot.