Guerra Iran, Von Der Leyen: "La chiusura di Hormuz è costata all'Ue 127 miliardi in più"

"Dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 127 miliardi di euro in più, senza un solo quantitativo aggiuntivo di energia. Centoventisette miliardi soltanto a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz". È quanto ha evidenziato la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, intervenendo al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup. "Quando importiamo petrolio e gas, rischiamo di importare anche gli shock e le crisi che li accompagnano", ha osservato Von Der Leyen.