Brescia, frane e colate dalle pendici delle Alpi: crolla ponte a Sonico | Detriti bloccano la statale per il Passo del Tonale
Fango e detriti dalla Val Rabbia travolgono le strade a Sonico e Malonno. Il Comune raccomanda: "Evitate di viaggiare"
Allarme maltempo non solo in Liguria ma anche in Val Camonica, nel nord della Lombardia, dove dalla mattinata di giovedì una pioggia battente ha causato diverse frane e colate di fango dalle pendici delle Alpi. Situazione parecchio critica a Sonico, dove uno smottamento dalla Val Rabbia ha causato il crollo del ponte di Rino costringendo alla chiusura della strada intercomunale Malonno-Quattro Strade-Sonico. Al contempo, però, massi e detriti hanno invaso la statale 42 del Tonale, impedendo il transito.
Il Comune di Malonno: "Non mettetevi in strada"
"In queste ore è stato attivato il senso unico alternato sulla strada intercomunale Malonno–Faeto–Edolo, consentendo il transito attraverso gli abitati dei Comuni di Malonno ed Edolo", si legge in una comunicazione del Comune di Malonno. "Al momento, considerate anche le previsioni meteorologiche per le prossime ore, non è possibile stabilire quando potrà essere riaperta la strada statale. Si invita pertanto la cittadinanza, fino a nuove comunicazioni, a evitare di mettersi in strada se non per motivi strettamente necessari, prestando la massima attenzione e seguendo le indicazioni delle autorità e degli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni sulla situazione della viabilità".