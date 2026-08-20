Brescia, frane e colate dalle pendici delle Alpi: crolla ponte a Sonico | Detriti bloccano la statale per il Passo del Tonale

Allarme maltempo non solo in Liguria ma anche in Val Camonica, nel nord della Lombardia, dove dalla mattinata di giovedì una pioggia battente ha causato diverse frane e colate di fango dalle pendici delle Alpi. Situazione parecchio critica a Sonico, dove uno smottamento dalla Val Rabbia ha causato il crollo del ponte di Rino costringendo alla chiusura della strada intercomunale Malonno-Quattro Strade-Sonico. Al contempo, però, massi e detriti hanno invaso la statale 42 del Tonale, impedendo il transito.