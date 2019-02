Bimbo ucciso a botte, a Cardito la fiaccolata del comune

Una fiaccolata in ricordo del piccolo Giuseppe, ucciso a 7 anni, si è svolta a Cardito in provincia di Napoli. Presente l'assessora ai Giovani Alessandra Clemente in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale. "È nostro dovere non dimenticare Giuseppe e Noemi - dichiara Clemente in una nota - vittime innocenti della violenza che troppo spesso abita tra le nostre città. Rivolgo un appello alle donne soprattutto impegnate nelle istituzioni comunali. Incontriamoci. Bisogna edificare insieme un muro di cultura, consapevolezza e partecipazione che faccia funzionare la nostra differenza come lievito del bene e del bello. Perche' la violenza non e' un destino. Soprattutto quando si parla di bambini".