Battipaglia, disinnescata una bomba della Seconda guerra mondiale

E' stato disinnescato l'ordigno bellico ritrovato a Battipaglia, in provincia di Salerno. L'operazione ha reso necessaria l'evacuazione di 36.177 persone (19.995 famiglie). Gli artificieri del 21/mo Reggimento Guastatori di Caserta hanno impiegato sei ore per disinnescare la bomba d'aereo, rinvenuta in un terreno di via Villani in località Spineta. I militari, dopo aver effettuato un foro sulla bomba, hanno svuotato l'esplosivo con un getto d'acqua ad alta pressione.