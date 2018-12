Bari, la Natività affoga in un mare di plastica: è polemica

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Scoppia la polemica intorno alla Natività che affoga in un mare di plastica. Le foto del "presepe dei migranti" realizzato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) con il sostegno dell'amministrazione comunale e diffuse dalla pagina Facebook di Fratelli d'Italia Puglia hanno sollevato gli animi di chi commenta come "ridicola" una tale installazione natalizia. "Il bambino nasce nel mare, dove con Giuseppe e Maria, profughi, non accolti da nessuno, e vive l'esperienza che molti migranti affrontano nel Mar Mediterraneo. Il mare di plastica a fare da sfondo è un grido dall'allarme contro l'inquinamento", è stata la spiegazione degli allestitori del comitato Feste patronali