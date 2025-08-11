Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 2
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

a cavallino treporti

Bambino di 6 anni scompare in mare nel Veneziano, catena umana di bagnanti per le ricerche

L'allarme è scattato attorno alle 16 di lunedì, quando la mamma del piccolo, non vedendolo più tornare a riva, ha allertato i soccorritori

11 Ago 2025 - 20:16
2 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri