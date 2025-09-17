Alla Camera il progetto Nida per i bimbi con malattie rare: arrivano supereroi e principesse

La Nazionale italiana dell'amicizia (Nida) ha presentato la propria storia e un nuovo progetto a sostegno dei bambini con malattie rare, "Supereroi e Principesse in corsia" alla Camera dei deputati. All'evento, animato da personaggi in costume, l'associazione fondata nel 2012 ha raccontato un'attività che conta circa 500 volontari e oltre 100mila bambini incontrati e aiutati in tredici anni che ha dato vita a un progetto di animazione nei reparti pediatrici. Illustrata anche la realizzazione a Torino di un centro sportivo e culturale di 40mila metri quadrati, accessibile e senza barriere, pensato per ragazzi con disabilità o patologie rare. Sono intervenuti i parlamentari Augusta Montaruli e Manuel Vescovi, Walter Galliano e Roberto Laudati.