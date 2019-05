Aboubakar Soumahoro e il selfie con il Papa: "Mi hai detto vai avanti"

Un selfie con Papa Francesco nel giorno della festa dei lavoratori: lo ha fatto il coordinatore dei lavoratori agricoli della Usb, Aboubakar Soumahoro, al termine dell'udienza generale del mercoledì. Aboubakar Soumahoro, noto sindacalista e attivista dei diritti civili ha postato l'immagine sui suoi profili social: "Vai avanti per la giustizia sociale. Non fermarti". "Queste - scrive - sono state le bellissime parole di Papa Francesco, a cui ho consegnato una copia del mio libro Umanità in rivolta".