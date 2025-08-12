Logo Tgcom24
in abruzzo

21enne annega dopo un tuffo nel lago Sinizzo

Il giovane, studente dell'università di Pisa di origine tunisina, era in gita con il fratello e alcuni amici

12 Ago 2025 - 19:24
