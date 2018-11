"Leda e il cigno", nuova straordinaria scoperta a Pompei

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il ritratto di Leda, la bellissima regina di Sparta, mentre viene ingravidata da Zeus, il re degli dei che pur di averla si è trasformato in cigno. Esplicito e sensualissimo, ricco di colori e sfumature che ne sottolineano l'altissima qualità esecutiva, è un grande affresco ritrovato nella camera da letto di una grande casa in via del Vesuvio, l'ultima meraviglia di Pompei. Un ritrovamento "eccezionale e unico", lo dice il direttore del Parco Archeologico Massimo Osanna.