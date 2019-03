“Grazie per avermi fatto essere speciale”: il messaggio di un ragazzo con la sindrome di down commuove il Dea di Vercelli

"Grazie per avermi fatto essere speciale", ha scritto una volta dimesso dal pronto soccorso del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Asl di Vercelli un giovane con la sindrome di down. Il suo biglietto ha commosso i sanitari che hanno voluto in qualche modo ricambiare al gesto rendendolo pubblico sulla pagina Facebook della Asl di Vercelli. "Il messaggio che vedete è stato scritto da un ragazzo affetto da sindrome di down assistito dal nostro pronto soccorso", viene annunciato nel post. "Vogliamo condividerlo - è la spiegazione - perché è pieno di umanità. La vita in pronto soccorso è fatta di sorprese. Spesso brutte, perché ci si deve confrontare con l'urgenza e con il primo soccorso; è un luogo particolare in cui l'umanità emerge in tutta la sua forza: a volte con emozioni negative, in altri casi in cui predomina la volontà semplice di dire grazie. Ognuno lo fa a modo suo. E questo biglietto a noi tutti è sembrato speciale per la sua normalità"