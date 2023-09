Foto e ricatti, Fabrizio Corona finisce sabato di scontare la sua pena

Fabrizio Corona finirà sabato di scontare la sua pena e da domenica 24 settembre tornerà libero.

Arrestato nel gennaio 2013 in seguito alle condanne definitive per foto-ricatti a vip, l'ex agente fotografico era da tempo in affidamento terapeutico, come regime alternativo alla detenzione. A comunicare la data di fine pena è stata la Procura generale, che l'ha fissata prima dell'effettiva scadenza per effetto della cosiddetta "liberazione anticipata", concessa dal Tribunale di sorveglianza.