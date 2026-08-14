Chieti, difese il figlio in una lite: morto dopo cinque giorni di agonia il 50enne colpito da un pugno

È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano (Chieti) che era ricoverato in Rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto, nella notte di domenica, per difendere il figlio diciottenne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacesia (Chieti). Lo fa sapere la Asl di Pescara. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Diagnosticata la morte encefalica, era partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso.