Secondo una prima ricostruzione, si legge sulla stampa locale, l'uomo sarebbe intervenuto per provare a riportare la calma nel gruppo, ma sarebbe stato colpito da un pugno alla mandibola e, cadendo, potrebbe aver battuto la testa. Una volta trasportato in ospedale il 50enne è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Al momento è in coma. Le sue condizioni restano gravissime.