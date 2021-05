Forte dei Marmi, maxi incendio distrugge un noto stabilimento balneare

Un maxi incendio divampato all'alba di sabato 29 maggio ha colpito e devastato lo storico stabilimento balneare "Gilda" di Forte dei Marmi (Lucca) . Il rogo, che ha interessato l'area esterna e poi tutto lo stabile, è stato contenuto dai vigili del fuoco che hanno evitato espansioni ad altri bagni confinanti. Le fiamme hanno interessato anche il ristorante dello stabilimento. La famiglia che si occupa del noto lido si trovava all'interno della struttura ed è riuscita a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. La figlia piccola dei gestori è scappata dalla finestra. Non ce l'ha fatta invece il loro cane.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato dalle 5.40 giungendo da comandi e distaccamenti di Lucca, Pietrasanta, Viareggio, Massa e Pisa. L'intervento ha mirato a salvaguardare altri immobili adiacenti e con un lavoro di contenimento sono stati limitati i danni allo stabile stesso. Oltre alla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, indagini sono in corso anche da parte della polizia per stabilire le cause dell’incendio. Come riporta Il Tirreno, gli inquirenti stanno vagliando l'ipotesi di un cortocircuito partito dalla zona del ristorante.

"Il sindaco e l'amministrazione comunale esprimono la propria solidarietà ai proprietari e ai lavoratori dello stabilimento balneare e ristorante 'Gilda' di Forte dei Marmi, colpito da un grave incendio. In questo momento il tratto del viale a mare di fronte al locale è chiuso al traffico per gli interventi del caso", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Forte dei Marmi.