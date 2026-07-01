Forte dei Marmi: bambino si smarrisce al mercato, la polizia locale lo rintraccia

Quando ha visto il piccolo disorientato e spaventato che si aggirava tra i banchi del mercato di Forte dei Marmi, un agente della polizia locale Mattia Tonarelli, ha capito subito quello che succedeva. Così si è avvicinato al bambino, con delicatezza, mettendosi a giocare con lui, gli ha dato il fischietto e la paletta e lo ha così tranquillizzato. Una mezz'oretta dopo sono arrivati i genitori, una coppia australiana in vacanza in Versilia.



Il bambino si trovava con la governante, quando all'improvviso è scomparso tra le bancarelle del mercato. Così la donna un po' lo ha cercato. Poi spaventata ha raggiunto i genitori del piccolo, che si trovavano in albergo, e hanno dato l'allarme.