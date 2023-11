Formia, una coppia finge un malore per non pagare il conto al ristorante

Hanno pranzato in un noto ristorante di Formia (Latina) e poi, per evitare di pagare il conto, hanno finto un malore.

E' quanto accaduto due coniugi che, successivamente, non sono poi tornati per saldare il dovuto. L'uomo, 44 anni, e la donna, 42, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dal titolare del locale per insolvenza fraudolenta in concorso. L'episodio risale al 30 settembre.