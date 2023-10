Spagna, finge infarti in 20 ristoranti per non pagare il conto: arrestato

Fingeva un infarto.

È questa la "tattica" messa in atto da un uomo per non pagare il conto al ristorante. È successo ad Alicante, centro costiero della Comunità Valenciana, in Spagna, dove un 50enne di origine lituana (identificato come Adidas J. e soprannominato "gastrojeta"), residente in città, ha finto più di 20 infarti. Il copione era sempre lo stesso ed è stato messo in atto per almeno un anno: dopo aver ordinato pietanze costose per cena, l'uomo fingeva di avere un malore prendendosi gioco di tutti (o quasi).