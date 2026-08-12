Formentera, due carabinieri in vacanza salvano un 30enne dall'annegamento dopo un incidente
L'intervento dei due militari nella serata del 5 agosto presso il porto La Savina. I soccorritori spagnoli esprimono riconoscenza "per l'alto senso del dovere dimostrato"
© Ansa
Mentre erano in vacanza a Formentera hanno assistito a un grave incidente stradale con un'auto finita parzialmente in una salina dopo un ribaltamento e sono intervenuti salvando un passeggero ferito gravemente. Protagonisti due carabinieri in servizio a Torino e Savona. I militari, la sera del 5 agosto si trovavano presso il porto La Savina. Una serata tranquilla, bruscamente interrotta quando, davanti a loro, una macchina si è ribaltata inabissandosi parzialmente nel canale. Sono stati tra i primi a intervenire per salvare un uomo di 30 anni spagnolo che, in seguito all'urto, era stato sbalzato all'esterno della vettura finendo parzialmente sommerso dall'acqua.
Formentera, carabinieri salvano un 30enne dall'annegamento
Compreso la situazione di pericolo i due carabinieri hanno recuperato il 30enne mettendolo in posizione di sicurezza e tamponandogli una ferita alla testa in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il loro intervento è stato fondamentale anche perché l'uomo presentava delle fratture esposte e l'assenza di sensibilità agli arti inferiori ed era quindi a rischio annegamento.
L'arrivo dei soccorsi
I due militari hanno anche delimitato l'area e gestito gli altri passeggeri in stato di choc ma fortunatamente in condizioni non gravi. Una volta giunte sul posto ambulanze, policia local e guardia civil, hanno quindi collaborato al caricamento in barella sul terreno scivoloso.
Il ringraziamento dei soccorritori spagnoli
I sanitari - fa sapere l'Arma - hanno attestato che la tempestiva disostruzione delle vie aeree ha evitato appena in tempo il decesso per annegamento. Il ferito, elitrasportato a Ibiza, oggi è fuori pericolo e le sue condizioni sono in miglioramento. I soccorritori spagnoli hanno espresso riconoscenza all'Arma "per l'alto senso del dovere dimostrato".