Mentre erano in vacanza a Formentera hanno assistito a un grave incidente stradale con un'auto finita parzialmente in una salina dopo un ribaltamento e sono intervenuti salvando un passeggero ferito gravemente. Protagonisti due carabinieri in servizio a Torino e Savona. I militari, la sera del 5 agosto si trovavano presso il porto La Savina. Una serata tranquilla, bruscamente interrotta quando, davanti a loro, una macchina si è ribaltata inabissandosi parzialmente nel canale. Sono stati tra i primi a intervenire per salvare un uomo di 30 anni spagnolo che, in seguito all'urto, era stato sbalzato all'esterno della vettura finendo parzialmente sommerso dall'acqua.