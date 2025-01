Forlì, maltratta e aggredisce la compagna: arrestato

I carabinieri di Forlì hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, su richiesta della procura, a carico di un uomo ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'ultimo episodio si è verificato la notte del primo gennaio, quando i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dei due a seguito della richiesta d'aiuto da parte della donna che, per l'ennesima volta, sarebbe stata aggredita dal compagno. I militari, a causa della gravità del fatto, hanno chiesto l'intervento del personale sanitario, che ha provveduto all'urgente trasporto in ospedale, a Forlì, della donna, dove è stata medicata per gravi lesioni.