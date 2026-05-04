Forlì, tre studentesse si schiantano in auto contro un platano: due morte, una gravissima
Sono servite circa tre ore per estrarre le ragazze dalle lamiere. La vettura si è quasi spezzata a metà
© Vigili del Fuoco
Gravissimo incidente stradale a Forlì. Un'auto con a bordo tre studentesse ha sbandato per cause ancora da accertare e dopo un testacoda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino, verso il centro. Due ragazze sono morte; una terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite circa tre ore per estrarre le tre studentesse dalle lamiere: la vettura era praticamente spezzata a metà, l'abitacolo è andato distrutto. Eventuali responsabilità sono al vaglio della polizia stradale.
I soccorsi
Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati personale sanitario, forze dell'ordine e vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare con speciali cesoie pneumatiche per estrarre le tre ragazze dall'abitacolo devastato. Per due di loro è stato constatato il decesso; la terza è stata ricoverata. Viale dell'Appennino è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore per permettere soccorsi, rilievi, recupero dell'auto e la rimessa in sicurezza del tratto stradale.