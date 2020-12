Fontana chiede attenzione: "Assembramenti rischiano di annullare la fatica di questi mesi"

"Purtroppo mi rendo conto che questi assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica fatta in questi mesi". Con queste parole il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto a "Mattino Cinque", dove ha analizzato le immagini di domenica 13 dicembre che hanno mostrato le vie del centro di Milano particolarmente affollate.

"Sono state settimane difficili, durante le quali abbiamo dovuto rinunciare a gran parte della nostra libertà e io sono un po' preoccupato - commenta evidenziando la necessità di avere buon senso negli spostamenti, nella speranza di non dover ricorrere a ulteriori restrizioni - Confido molto nei nostri cittadini, quello che chiediamo non è una limitazione ma un'attenzione particolare per evitare che la loro libertà venga ancora limitata in maniera più pesante".