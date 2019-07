Fondi alla Lega, al vaglio del pm rogatoria in Russia

La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui è indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia. I pm voglio far luce sui flussi finanziari nel Paese per capire se ci sia stato davvero trasferimento di fondi neri alla Lega.