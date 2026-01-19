Fondi ad Hamas, Hannoun resta in carcere

Resta in carcere Mohammad Hannoun, l'architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana dell'organizzazione. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova. I giudici del Riesame hanno annullato tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre delle nove disposte dalla gip Silvia Carpanini. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 30 giorni.