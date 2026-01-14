Caso Hannoun, Piantedosi: “Era il capo della cellula italiana di Hamas”

L’attività investigativa, condotta congiuntamente da polizia di stato e guardia di finanza e coordinata dalla Procura distrettuale di Genova, è stata avviata su impulso della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Al termine delle indagini preliminari sono stati eseguiti provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di nove persone, accusate di associazione con finalità di terrorismo, anche di carattere internazionale. Due indagati risultano al momento irreperibili. Nel corso della relazione, Piantedosi ha spiegato che Hannoun, cittadino giordano residente da anni a Genova e figura centrale dell’associazionismo filopalestinese in Italia, sarebbe stato, secondo l’ipotesi accusatoria, il vertice della cellula italiana di Hamas.