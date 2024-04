Foligno, trovato insetto in una fiala di soluzione per flebo ospedaliera 

L'Usl Umbria 2 dalla quale dipende l'ospedale ha reso noto di avere adottato, "a scopo cautelativo e come da protocollo, tutte le misure e precauzioni per garantire la massima tutela della salute della popolazione". È stato quindi bloccato e ritirato immediatamente il lotto negli ospedali di Foligno e Spoleto (non presente invece nelle strutture sanitarie della provincia di Terni). L'Aifa è stata informata attraverso il "Modello segnalazione difetti, comunicazione rinvenimento di difetti o presenza di corpi estranei nei medicinali per uso umano. L'Usl è ora in attesa di indicazioni da parte dell'Agenzia.