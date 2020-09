Foggia, sposo sviene due volte prima del "sì", poi arriva il lieto fine

Un matrimonio più tribolato del previsto ma con il lieto fine, come tutte le storie d'amore che si rispettino. Alessandro e Alessia sono diventati marito e moglie a Foggia il 12 settembre ma lo sposo, forse per la troppa emozione, è svenuto non una, ma addirittura due volte prima del fatidico "sì, lo voglio". Dopo il secondo mancamento è stato necessario l'intervento del 118, ma è stato lo stesso Alessandro a scherzarci su postando su Facebook una foto insieme al prete e al testimone.