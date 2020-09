Elettra Lamborghini stressata per le nozze: “Non ne posso più, ho cambiato idea”

Elettra Lamborghini stressata per le nozze: “Non ne posso più, sono esaurita” Tgcom24 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 19 di 19 10 di 19 11 di 19 12 di 19 13 di 19 14 di 19 15 di 19 16 di 19 17 di 19 18 di 19 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Lamborghini fa le storie mentre non riesce a prender sonno alle 2.30: “Non riesco a dormire. Spero non sia così ogni notte”. I fan le fanno domande e lei risponde senza segreti. Ansia pre-matrimonio? “Da morire e non ne posso più. Sono esaurita, non scherzo, sto vivendo su una nuvola… E in tutto ciò sto registrando 3 programmi televisivi, speravo di arrivare un po’ riposata…”.

L’aria è veramente tesa, la povera sposina non sopporta più lo stress dei preparativi e la data è ancora lontana (il 26 settembre). “Sono stanca da matti – ripete e concede qualche altro pensiero intimo - e no, non sono incinta. Purtroppo, non è così facile. Amo i bimbi…”.

