Coronavirus, Elettra Lamborghini: "Chiederò agli invitati alle mie nozze di fare il tampone"

Per le sue nozze con il dj Afrojack , Elettra Lamborghini non ha intenzione di rinunciare ai festeggiamenti sfrenati ma, allo stesso tempo, non vuole rischiare che il suo party si trasformi in un focolaio di coronavirus. Per questo ha annunciato nelle storie di Instagram: "Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, massimo tre giorni prima dell'evento".

Elettra è arrabbiata con alcuni vip che, racconta lei, hanno contratto il covid-19 ma si rifiutano di fare i controlli necessari e continuano indisturbati le vacanze. Certi comportamenti hanno portato a un nuovo aggravarsi della pandemia e lei è ben decisa a fare la sua parte per mettere al sicuro soprattutto i soggetti più a rischio: "Io non ho più parole... di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c'è mia nonna..." spiega nelle storie.

Per arginare la diffusione del coronavirus, Elettra ha annullato i suoi concerti previsti per l'estate, soprattutto dopo gli spiacevoli episodi successi in Puglia. in spiaggia a Otranto è stata letteralmente assediata dai fan e al suo live a Gallipoli il pubblico non ha rispettato il distanziamento. Tutte le esibizioni cancellate quindi: "Riconosco che non é il momento… ci é stata data l'opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti", aveva scritto.

Le nozze, invece, restano in programma per il 6 settembre. Enzo Miccio curerà ogni dettaglio di una festa che si preannuncia esplosiva. Come location è stata scelta una villa sul lago di Como e accanto alla sposa ci saranno, nel ruolo di testimoni, le sue sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia oltre a Simona, la sua migliore amica. Le fedi sono state già acquistate in un'esclusiva gioielleria in via Montenapoleone a Milano e anche l'abito da sposa è pronto. Non manca nulla per un evento sfavillante e, soprattutto, in tutta sicurezza.

