"Mascherina" bollente per Elettra Lamborghini

LEGGI ANCHE > Elettra Lamborghini confessa: "Sembravo una balena"

Non sarà certo il coronavirus a fermare l'esplosiva Elettra, che dopo il tour de force di Sanremo ha dato uffcialmente il via ai preparativi per le nozze con il dj Afrojack. Si dedica alla cura del corpo mostrandosi in tutto il suo splendore, con uno slippino che ricorda tanto quelle mascherine che in molti portano ma che lei ha scelto di non indossare. A proposito del tanto temuto COVID-19, ha scritto qualche giorno fa in un tweet: "Vi scop*** mezza discoteca senza preservativo, e poi avete paura del coronavirus?"

