"Bella palla di lardo" a Elettra Lamborghini, lei risponde con gli insulti

Di non essere una con i peli sulla lingua Elettra Lamborghini l'ha dimostrato in più di un'occasione, e a chi la insulta sui social non le manda certo a dire. E così la cantante, in attesa di debuttare al festival di Sanremo, ha risposto per le rime all'hater che su Twitter l'ha definita: "Bella palla di lardo, cafona e peggio di una scrofa". Per nulla intimidita, la twerking queen ha replicato pan per focaccia: "Sei proprio un defi*****e... hai il pisellino piu piccolo di una mollica di pane"..