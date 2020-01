Salemi e Lamborghini in fuga dal sexy shop: guarda per chi era il regalo

"Stiamo andando a comprare dei peni" dice Elettra Lamborghini senza mezzi termini nelle sue storie Instagram, e poi precisa: "di plastica". In auto con lei, imbarazzatissimi, ci sono Giulia Salemi e Marco Ferrero , meglio noto come Iconize . "Assediati" da un paparazzo che non intende mollare l'osso, l'insolito trio dà vita a un siparietto imperdibile.

E' la Lamborghini, che presto farà il suo debutto al Festival di Sanremo, a documentare tutta la vicenda. Per schivare il paparazzo ed evitare che escano foto compromettenti, i tre decidono di fare tappa in un locale. Un diversivo che serve a poco. Per far desistere il fotografo provano anche a spiegargli la situazione: "Stiamo andando in un porno shop!" gli urlano. Ma niente da fare: lui resta fermo con l'obiettivo puntato.

Alla fine, missione compiuta: raggiungono il negozio e scelgono un fallo di gomma. Ma per chi è il sex toys? Lo svela Iconize con un video in cui spiega di averlo acquistato come regalo di compleanno per la sua amica Diana Del Bufalo, reduce dalla rottura con Paolo Ruffini. Purtroppo, però, la sorpresa è stata rovinata e a lui non resta che farci giocare... il suo cane!

