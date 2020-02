Fuori programma a Sanremo, Elettra Lamborghini mostra il capezzolo e poi... si copre

Ci mancava solo un incidente hot come ciliegina sulla torta di un Festival di Sanremo ricco di polemiche e fuoriprogramma. Ci ha pensato Elettra Lamborghini che, penultima a esibirsi all'Ariston nella serata conclusiva, è stata tradita dalla scollatura vertiginosa della tuta, mostrando un capezzolo in Eurovisione.

Elettra è salita sul palco inguainata in una mise tanto luccicante quanto aderente. La scollatura abissale già di per sé regalava una vista mozzafiato sul suo décolleté. Complici le mosse sinuose e un twerking bollente sul ritmo della sua "Musica (e il resto scompare)", l'"uscita di seno" è stata inevitabile. La Lamborghini si è prontamente coperta, e ha proseguito la sua esibizione caliente come se niente fosse. "Musica e il resto... dovrebbe scomparire", ha commentato la cantante ricevendo i fiori da Amadeus al termine della performance. "In questo Festival succede proprio di tutto", ha scherzato il conduttore.