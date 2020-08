Manca poco alle nozze, Elettra Lamborghini va a scegliere le fedi con Afrojack

Il 6 settembre Elettra Lamborghini giurerà amore eterno ad Afrojack. In attesa del gran giorno fervono i preparativi di una cerimonia che si preannuncia svavillante. Intanto per la cantante e il dj olandese è giunto il momento di pensare alle fedi: il settimanale "Chi" li ha pizzicati in via Montenapoleone a Milano mentre uscivano da uno dei negozi di gioielli più esclusivi.

Su Instagram i follower hanno chiesto alla 26enne Elettra perché abbia scelto di sposarsi così giovane. "E' un ragazzo d'oro e al giorno d'oggi vanno tenuti stretti... ha tutto ciò che non ho mai trovato in nessun altro", ha risposto la Twerking Queen. E infatti lei e Nick van de Wall sono davvero inseparabili. In attesa di diventare marito e moglie hanno già costruito il loro nido d'amore: da pochi giorni si sono trasferiti nella nuova casa.

Le nozze sono fissate in calendario per il 26 settembre, e l'organizzazione è stata lasciata in mano a Enzo Miccio che ha curato ogni dettaglio. Per la location era stata individuata in un primo tempo una villa sul lago di Garda, ma poi gli sposi hanno cambiato idea, preferendone una sul lago di Como. Accanto a Lamborghini ci saranno le sue sorelle Lucrezia e Flaminia e Simona, la sua migliore amica. Si prevede una festa da mille e una notte, sfavillante ed esagerata... proprio come Elettra.

