Ognuno ha l'età che si sente, ed Elettra Lamborghin i ha tutto l'entusiasmo e l'energia di una teenager. Per questo motivo, nel giorno del suo 26esimo compleanno, ha deciso che di anni ne avrebbe dichiarati otto di meno. Sulla torta campeggiano le candeline a forma di 18 e lei scrive su Instagram postando le foto: "Maggiorenne". Molti follower cadono nel tranello e le fanno gli auguri per il traguardo raggiunto, stupiti per la sua giovane età. Il party è stato all'insegna della sobrietà: con lei ci sono solo i genitori Tonino e Luisa , il fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia , oltre alla cavalla Lolita a cui è affezionatissima.

Elettra Lamborghini festeggia "18 anni", il compleanno è sobrio Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE >"Mascherina" bollente per Elettra Lamborghini

Negli scatti social Elettra sorride felice davanti alla torta, mentre si gode l'affetto della famiglia che si stringe a lei per farle gli auguri. Grandi assenti alla reunion sua sorella Ginevra e soprattutto il suo fidanzato Afrojack, con cui dovrebbe convolare presto a nozze. A quanto pare però non c'è nessuna crisi tra loro, almeno a giudicare dal prezioso anello che brilla ancora all'anulare sinistro della cantante. Lei e il dj hanno trascorso insieme una quarantena romantica, fatta di coccole, cibo e siparietti piccanti.

LEGGI ANCHE >"Bella palla di lardo" a Elettra Lamborghini, lei risponde con gli insulti

Chi si aspettava una festa di compleanno stravagante, piena di lustrini e gadget bizzarri dovrà rimanere deluso. La Lamborghini ha celebrato in tutta semplicità con un pranzo in famiglia e una torta al cioccolato, come una "diciottenne" qualunque. Per l'occasione ha indossato un paio di leggins e una felpa con una simpatica e maliziosa fantasia a banane che le lasciava la pancia scoperta, permettendole di sfoggiare addominali perfettamente scolpiti, segno che la sua preoccupazione per la forma fisica è stata del tutto ingiustificata.

Potrebbe interessarti: