Elettra Lamborghini sfida il coronavirus e fa il sopralluogo per il matrimonio

L'emergenza sanitaria non ha fermato il sogno d'amore di Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack . La futura sposa è infatti andata sul lago di Garda con il wedding planner Ezio Miccio , per visitare le bellissime ville che sorgono lungo la costa, Procedono quindi a pieno regime i preparativi e via social conferma che il matrimonio si celebrerà a settembre.

A caccia della location giusta con Miccio - A differenza di altri vip, Elettra ha scelto di non rimandare le nozze e spera che per il giorno del sì tutto fili liscio. Nel frattempo è impegnata a scegliere la location per il ricevimento e via social rende partecipi i follower. “Ragazzi sono con Enzo Miccio e stiamo andando a vedere la prima location del matrimonio. Eccola là”, dice soddisfatta indicando dalla barca una bellissima villa con vista sul lago.

Lamborghini "Nozze confermate, siamo fiduciosi" - La regina del twerking nelle storie di Instagram non riesce a trattenere l'emozione e si lascia andare: “Siamo in un posto pazzesco... sto per piangere. Bellissima ragazzi, non vedo l’ora". Poi incrocia le dita e conclude: "Speriamo che a settembre si possa organizzare, siamo fiduciosi, è confermato, quindi vediamo”.

