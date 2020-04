La quarantena di Elettra Lamborghini: giro di piercing e... magnare "come na vacca da monta"

L'isolamento forzato a causa dell'emergenza da coronavirus non ha tolto a Elettra Lamborghini la consueta esuberanza . La cantante continua a intrattenere i fan via social con uscite estemporanee. Come il racconto di come ha spostato il piercing che aveva al capezzolo alla lingua oppure l'autoironia con cui ha postato una foto vecchia perché adesso sta "a magnà come una vacca da monta".

La cantante bolognese è come sempre incontenibile e il suo racconto del momento di "quarantena" spazia dall'impegno serio all'ironia più eccessiva. Nell'ultimo post Elettra ha confessato che avrebbe voluto mettere una foto nuova ma "sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah" ha scritto.

Qualche ora prima, in una stories aveva raccontato come aveva dovuto fare un curioso "giro" di piercing. Quello che aveva al capezzolo lo ha messo alla lingua, e al capezzolo è finito quello che aveva all'ombelico. Ma l'operazione ha creato qualche problema perché il buco della lingua si era quasi chiuso e quindi... l'inserimento è stato non poco doloroso...

Ma Elettra ha avuto modo anche di lanciare un appello a chi ancora pensa a ignorare gli inviti a restare a casa. "Dovete stare a casa... lo capite?! - ha scritto -. Anche se state bene e se pensate di non avere il coronavirus. Non siamo assolutamente fuori pericolo! Io ho amici che stanno morendo. Gli amici non possono andare a casa di altri amici chiaro? ha continuato - Lo so che è difficile, lo è per tutti ma così non ne usciamo più. Io controllo le statistiche ogni mattina ed ero felice qualche giorno fa vedendo che stava migliorando invece adesso...".

